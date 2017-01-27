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Матчи «Зимнего Кубка ДЮФЛУ-2017» пройдут в Одессе 3-5 февраля
09:52 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе 3-5 февраля пройдут матчи первого этапа «Зимнего Кубка Детско-юношеской футбольной лиги Украины-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе ФК «Черноморец».

По информации пресс-службы, в пятницу, 3 февраля, на искусственном поле УТБ «Черноморец» на улице Архитекторской начнется турнир первого этапа «Зимнего Кубка ДЮФЛУ» 2017 года. В группе «Одесса» будут соревноваться четыре команды: «Черноморец» (Одесса), «Арсенал» (Киев), ДЮСШ-11 (Одесса), «Торпедо-ВУФК» (Николаев).

В соревнованиях принимают участие футболисты 2001-2003 г.р. Всего в Кубке будут представлены 35 коллективов, распределенных на восемь групп по территориальному принципу. На втором этапе первые две команды из каждой группы проведут стыковые матчи. Победитель стыковой игры получает путевку в финальную стадию, которая пройдет по круговой системе в двух подгруппах по четыре участника в каждой. Завершатся соревнования финальными матчами: за 1−2, 3−4, 5−6 и 7−8 места.

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