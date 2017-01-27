«Черноморец» сегодня проиграл оба тренировочных матча с одинаковым счётом — 2:0

18:30 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец», находящийся на сборах в Турции, сегодня проиграл оба тренировочных матча с одинаковым счётом — 2:0, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе клуба.

По информации пресс-службы, первый матч «Нефтохимик» (Бургас, Болгария) — «Черноморец» начался в 10:20 на Муниципальном стадионе п. Турклер Алания (Турция).

В ходе матча, помимо основного состава «Черноморца», на поле вышли трое футболистов, находящихся на просмотре, имена которых не называются.

Возможности пробить по воротам соперника были у обеих команд, однако болгары смогли это сделать дважды во втором тайме, а «морякам» повезло гораздо меньше.

Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу «Нефтохимика».

Второй матч сегодняшнего дня «Черноморец» — «Ягеллония» (Белосток, Польша) начался в 16:30 на тренировочном поле отеля «Риу Кайя» и завершился поражением одесской команды также со счётом 0:2.