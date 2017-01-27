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Одесские баскетболистки входят в тройку лидеров чемпионата Украины
10:23 / 31.01.2017
ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская женская баскетбольная команда «Интерхим-СДЮСШОР имени Бориса Литвака» на данный момент входит в тройку лидеров Суперлиги сезона 2016/2017 чемпионата Украины по баскетболу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, в минувшие выходные в Одессе, на базе универсального спортивного комплекса «Одесса» в рамках XXVI чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд состоялся матч между одесской командой «Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака» и харьковским клубом «ХАИ» в Суперлиге сезона 2016/2017.
Встреча завершилась со счётом 85:53 в пользу хозяек площадки. На данный момент «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.» входит в тройку лидеров чемпионата Украины, набрав 23 очка, как и киевские команды «ТИМ-СКУФ» и «Авангард».
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