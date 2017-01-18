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Одесский баскетбольный клуб «БИПА» начинает цикл домашних игр
11:42 / 18.01.2017
ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский баскетбольный клуб «БИПА» в это воскресенье начинает цикл домашних игр 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 22 января «БИПА» сыграет матч 1/4 финала «FreezeOil» Кубка Украины — одесситы будут противостоять команде «Кривбасс», соседствующей с ними в таблице чемпионата. Осенью оппоненты обменялись выездными победами.
Матч начнется в 16:00 в спортивном комплексе «Одесса» (переулок Высокий, 17).
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Сергей Гриневецкий
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