Одесса > Новости > Спорт Одесский баскетбольный клуб «БИПА» начинает цикл домашних игр 11:42 / 18.01.2017 ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский баскетбольный клуб «БИПА» в это воскресенье начинает цикл домашних игр 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 22 января «БИПА» сыграет матч 1/4 финала «FreezeOil» Кубка Украины — одесситы будут противостоять команде «Кривбасс», соседствующей с ними в таблице чемпионата. Осенью оппоненты обменялись выездными победами. Матч начнется в 16:00 в спортивном комплексе «Одесса» (переулок Высокий, 17). версия для печати