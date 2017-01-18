ФК «Черноморец» провёл тренировочный матч с одесской «Жемчужиной-2»

10:40 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 17 января ФК «Черноморец» в рамках подготовки к сезону провёл тренировочный матч с одесской «Жемчужиной-2», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, вчера, 17 января, на учебно-тренировочной базе клуба в Совиньоне состоялся тренировочный матч.

Команда «моряков», в которую вошли в основном футболисты молодежного состава и игроки, находящиеся на просмотре, встречалась с «Жемчужиной-2» (Одесса). «Черноморец» одержал уверенную победу со счетом 3:0. Голы забили Михаил Плохотнюк (на 4-й минуте) и Михаил Попов (27, 84).

В составе «Черноморца» на поле выходили: Кожухарь, Серденюк, Норенков, Петько (капитан), Хамелюк, Попов, Мурашов, Плохотнюк, Гадрани и футболисты, находящиеся на просмотре.