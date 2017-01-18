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ФК «Черноморец» провёл тренировочный матч с одесской «Жемчужиной-2»
10:40 / 18.01.2017
ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 17 января ФК «Черноморец» в рамках подготовки к сезону провёл тренировочный матч с одесской «Жемчужиной-2», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе «Черноморца».
По информации пресс-службы, вчера, 17 января, на учебно-тренировочной базе клуба в Совиньоне состоялся тренировочный матч.
Команда «моряков», в которую вошли в основном футболисты молодежного состава и игроки, находящиеся на просмотре, встречалась с «Жемчужиной-2» (Одесса). «Черноморец» одержал уверенную победу со счетом 3:0. Голы забили Михаил Плохотнюк (на 4-й минуте) и Михаил Попов (27, 84).
В составе «Черноморца» на поле выходили: Кожухарь, Серденюк, Норенков, Петько (капитан), Хамелюк, Попов, Мурашов, Плохотнюк, Гадрани и футболисты, находящиеся на просмотре.
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Сергей Гриневецкий
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