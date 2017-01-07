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Рождественский шахматный турнир проходит в Одессе
13:27 / 07.01.2017

ОДЕССА, 07 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Традиционный «Рождественский шахматный фестиваль» проходит в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 января, в Федерации шахмат Одесской области.

Так, по информации областной федерации шахмат, 4-5 января в рамках традиционного «Рождественского шахматного фестиваля» состоялся турнир по быстрым шахматам. В соревновании по «швейцарской» системе в 9 туров боролись 52 участника. Контроль времени в турнире составлял 10 минут на всю партию каждому из игроков, с добавлением 5 секунд после каждого сделанного хода.

Первое место с результатом 8,5 очков занял одесский гроссмейстер Михаил Голубев. Вторым с результатом 7 очков финишировал также одесский гроссмейстер Николай Легкий, в последний период представляющий шахматную федерацию Франции. С таким же результатом, что и у Лёгкого, но более низким дополнительным показателем третье место завоевал шахматист из Хорватии Иван Калайджич.

Первый приз в зачете для ветеранов и общее четвертое место — у одессита Павла Макарова, показавшего результат 6,5 очков.

Игры прошли в Объединении шахматно-шашечных клубов Одесской области по адресу ул. Канатная, 95.

В рамках Рождественского фестиваля состоялся также детский турнир, победителем которого стал Давид Арустамян.

На 8 января запланировано первенство Одесской области по шахматной композиции, а 10 января состоится соревнование по молниеносной игре (блиц).

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