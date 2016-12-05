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«В команде «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» собраны лидеры украинского баскетбола», — тренер
17:36 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный тренер команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака», заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса Ирина Щипакина, считает, что именно в этой команде находятся главные лидеры украинского женского баскетбола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом главный тренер команды рассказала сегодня, 28 декабря, на встрече с одесскими журналистами в рамках проекта «COM-press».
По словам тренера, одесская женская баскетбольная команда «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» четвёртый сезон подряд показывает лучшие результаты на внутренних первенствах.
И. Щипакина считает, что, хотя девушки и не являются профессиональными спортсменками, именно в этой команде находятся главные лидеры украинского женского баскетбола.
Так, мастер спорта, чемпионка Украины Светлана Колибабчук — единственная баскетболистка страны, сумевшая забросить на первенствах 7 подач с середины игровой площадки.
Мастер спорта, чемпионка Украины, обладательница Кубка Украины Юлия Мусиенко — лидер по забрасыванию трёхочковых бросков.
А, к примеру, Диана Матвеева (в замужестве Бондарюк), чей рост составляет 2 метра, вместе её супругом являются самой высокой парой в Украине. В этом году Диана родила мальчиков-двойняшек.
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Сергей Гриневецкий
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