ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




«В команде «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» собраны лидеры украинского баскетбола», — тренер
17:36 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный тренер команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака», заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса Ирина Щипакина, считает, что именно в этой команде находятся главные лидеры украинского женского баскетбола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом главный тренер команды рассказала сегодня, 28 декабря, на встрече с одесскими журналистами в рамках проекта «COM-press».

По словам тренера, одесская женская баскетбольная команда «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» четвёртый сезон подряд показывает лучшие результаты на внутренних первенствах.

И. Щипакина считает, что, хотя девушки и не являются профессиональными спортсменками, именно в этой команде находятся главные лидеры украинского женского баскетбола.

Так, мастер спорта, чемпионка Украины Светлана Колибабчук — единственная баскетболистка страны, сумевшая забросить на первенствах 7 подач с середины игровой площадки.

Мастер спорта, чемпионка Украины, обладательница Кубка Украины Юлия Мусиенко — лидер по забрасыванию трёхочковых бросков.

А, к примеру, Диана Матвеева (в замужестве Бондарюк), чей рост составляет 2 метра, вместе её супругом являются самой высокой парой в Украине. В этом году Диана родила мальчиков-двойняшек.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:55 28.12.2016
В четверг, 29 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:59 28.12.2016
Баскетболистки команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» стали участницами проекта «COM-press»
16:22 28.12.2016
Патрульная полиция считает главным достижением года разгрузку Екатерининской для проезда
16:05 28.12.2016
Одесситов, пострадавших от краж и грабежей, призывают обращаться в полицию без промедления
15:36 28.12.2016
Детский сад на 60 детей открыт сегодня на Базарной


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.009