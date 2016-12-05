|
русская версия | english version
|
|
Баскетболистки команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» стали участницами проекта «COM-press»
16:59 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Игроки женской баскетбольной команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» приняли участие в новом проекте «COM-press», который объединил спортивных журналистов, спортсменов и чиновников от спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как отметил куратор проекта, спортивный журналист Игорь Радьков, баскетболистки команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» стали первыми гостями проекта «COM-press», открывшегося в Impact Hub Одесса сегодня, 28 декабря.
По словам куратора проекта, целью создания нового пресс-клуба стало желание объединить спортивных журналистов, спортсменов, функционеров и болельщиков для свободного, неформального общения и знакомства, расширить возможности освещения одесского спорта, привлечь молодёжь к спортивной журналистике и спорту в целом.
«Решено было пригласить на самую первую встречу баскетболисток «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» и тренера команды Ирину Щипакину, поскольку на сегодняшний день это лучшая баскетбольная команда как в женском, так и в мужском баскетболе не только в Одессе, но и в Украине в целом. «ИнтерХим-СДЮСШОР» в этом году выиграла Кубок Украины, который до марта 2016 года не проводился у нас в стране по ряду объективных причин уже 5 лет», — рассказал И. Радьков.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:55 28.12.2016
17:36 28.12.2016
16:22 28.12.2016
16:05 28.12.2016
15:36 28.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»