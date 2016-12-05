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Баскетболистки команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» стали участницами проекта «COM-press»
16:59 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Игроки женской баскетбольной команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» приняли участие в новом проекте «COM-press», который объединил спортивных журналистов, спортсменов и чиновников от спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметил куратор проекта, спортивный журналист Игорь Радьков, баскетболистки команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» стали первыми гостями проекта «COM-press», открывшегося в Impact Hub Одесса сегодня, 28 декабря.

По словам куратора проекта, целью создания нового пресс-клуба стало желание объединить спортивных журналистов, спортсменов, функционеров и болельщиков для свободного, неформального общения и знакомства, расширить возможности освещения одесского спорта, привлечь молодёжь к спортивной журналистике и спорту в целом.

«Решено было пригласить на самую первую встречу баскетболисток «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б. Литвака» и тренера команды Ирину Щипакину, поскольку на сегодняшний день это лучшая баскетбольная команда как в женском, так и в мужском баскетболе не только в Одессе, но и в Украине в целом. «ИнтерХим-СДЮСШОР» в этом году выиграла Кубок Украины, который до марта 2016 года не проводился у нас в стране по ряду объективных причин уже 5 лет», — рассказал И. Радьков.

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