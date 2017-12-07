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Резиденция Святого Николая откроется 16 декабря в Ботаническом саду
11:06 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 16 по 28 декабря Резиденция Святого Николая будет работать в Ботаническом саду ОНУ им. И. И. Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе Одесского национального университета им. Мечникова.

Театрализованное открытие резиденции Св. Николая при участии студентов Одесского театрально-художественного училища состоится в субботу, 16 декабря, в 12:00 в Ботаническом саду ОНУ (старая территория, Французский бульвар, 87).

«В эти праздничные дни мы приглашаем и детей, и родителей интересно провести время в зимнем саду. Праздник посвящён встрече детей со Св. Николаем, а также знакомству с украинскими традициями, посвящёнными встрече Нового года, Рождества, праздника Маланки и других. На мероприятии дети будут общаться с Николаем, передавать ему письма, пожелания и поздравления, после этого участвовать в различных мастер-классах по рукоделию. В это время родители смогут посетить новогоднюю ярмарку с сувенирами и подарками», — отмечают организаторы акции.

В частности, в планах — «Фикси-шоу», подготовка с детьми писем для Св. Николая, мастер-классы «Создание ёлочных игрушек» и «Готовим открытки-поздравления родителям».

Резиденция будет работать до 16:00 28 декабря. Детям до 3 лет вход бесплатный.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», «областная» резиденция Святого Николая откроется завтра, 15 декабря, в селе Осычки Савранского района.

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Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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