15-метровую новогоднюю елку устанавливают на Дерибасовской

16:27 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Накануне празднования Нового года на Дерибасовской устанавливают 15-метровую елку, состоящую из 400 живых деревьев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в преддверии новогодних праздников коммунальные службы совместно с одесскими предпринимателями украшают город новогодней иллюминацией и устанавливают елки. На улице Дерибасовской уже засверкали новогодние огни на деревьях. Также в этом году впервые установлена инсталляция — упряжка оленей с санями, созданная из дюролайта (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами).

На сегодняшний день на улице Дерибасовской ведутся работы по установке новогодней елки высотой 15 метров, которая будет смонтирована из 400 молодых сосен и украшена новогодними гирляндами.

Также ведутся работы по украшению новогодними гирляндами здания одесской мэрии на Думской площади. В ближайшие дни здесь начнется монтаж главной городской елки и сказочного городка животных, который ежегодно пополняется новыми персонажами. Мастера КП «Одесгорсвет» в этом году создали символ наступающего года — собаку, а также восьмиметровые цифры «2018» из светодиодных лент.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», все работы по украшению города к Новому году планируют завершить до 19 декабря.