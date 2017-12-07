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15-метровую новогоднюю елку устанавливают на Дерибасовской
16:27 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Накануне празднования Нового года на Дерибасовской устанавливают 15-метровую елку, состоящую из 400 живых деревьев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в преддверии новогодних праздников коммунальные службы совместно с одесскими предпринимателями украшают город новогодней иллюминацией и устанавливают елки. На улице Дерибасовской уже засверкали новогодние огни на деревьях. Также в этом году впервые установлена инсталляция — упряжка оленей с санями, созданная из дюролайта (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами).

На сегодняшний день на улице Дерибасовской ведутся работы по установке новогодней елки высотой 15 метров, которая будет смонтирована из 400 молодых сосен и украшена новогодними гирляндами.

Также ведутся работы по украшению новогодними гирляндами здания одесской мэрии на Думской площади. В ближайшие дни здесь начнется монтаж главной городской елки и сказочного городка животных, который ежегодно пополняется новыми персонажами. Мастера КП «Одесгорсвет» в этом году создали символ наступающего года — собаку, а также восьмиметровые цифры «2018» из светодиодных лент.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», все работы по украшению города к Новому году планируют завершить до 19 декабря.

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Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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