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Новогоднюю программу на Думской будут вести гетманы
14:41 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Традиционная встреча Нового, 2018 года для всех желающих состоится на Думской площади, а ведущие на этот раз будут стилизованы под украинских гетманов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом, сегодня, 12 декабря, рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова на пресс-конференции.
По её словам, в новогоднюю ночь на Думской одесситов и всех гостей города ожидает концертная программа с хедлайнерами Серёгой и «ABBA Tribute Show», другими известными музыкантами и праздничный фейерверк. Костюмы ведущих будут стилизованы под украинских гетманов.
«В прошлом году главный приз выиграли львовяне, которые хорошо отдохнули в Шарм-эль-Шейхе. В этом году приглашаем всех также принять участие в розыгрыше главного приза», — отметила директор департамента.
Т. Маркова также рассказала, что 7 января в Одессе состоится Рождественский Фестиваль хоровых коллективов, которые исполнят рождественские колядки. А к ним в этом году присоединятся ещё и музыкальные студенческие ансамбли.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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