Новогоднюю программу на Думской будут вести гетманы

14:41 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Традиционная встреча Нового, 2018 года для всех желающих состоится на Думской площади, а ведущие на этот раз будут стилизованы под украинских гетманов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом, сегодня, 12 декабря, рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова на пресс-конференции.

По её словам, в новогоднюю ночь на Думской одесситов и всех гостей города ожидает концертная программа с хедлайнерами Серёгой и «ABBA Tribute Show», другими известными музыкантами и праздничный фейерверк. Костюмы ведущих будут стилизованы под украинских гетманов.

«В прошлом году главный приз выиграли львовяне, которые хорошо отдохнули в Шарм-эль-Шейхе. В этом году приглашаем всех также принять участие в розыгрыше главного приза», — отметила директор департамента.

Т. Маркова также рассказала, что 7 января в Одессе состоится Рождественский Фестиваль хоровых коллективов, которые исполнят рождественские колядки. А к ним в этом году присоединятся ещё и музыкальные студенческие ансамбли.