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Организаторы новогодне-рождественских гуляний обещают одесситам яркие, масштабные и сладкие праздники
14:27 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе подготовлена масштабная и разнообразная программа празднования Нового года и Рождества, одной из изюминок которой в этом году станет дегустация огромных прянично-шоколадных тортов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова рассказала сегодня, 12 декабря, на пресс-конференции.
Сейчас в городе ведутся подготовительные работы к предстоящим праздникам, украшаются улицы — в частности, иллюминация Дерибасовской будет в ином формате, нежели в прошлом году.
Но, как подчеркнула Т. Маркова, «главный акцент — детям».
«Огромное количество проектов для наших детей подготовили театральные площадки. Город приобретает билеты, и с 18 декабря у нас начнутся показы в преддверии Святого Николая. Большое количество спектаклей увидят дети переселенцев, дети воинов АТО, из социально незащищённых слоёв, творчески одарённые», — рассказала директор департамента.
Старт мероприятиям будет дан в Филармонии, а затем эстафету подхватят Оперный театр, Музкомедии. Представят новую сказку и на Морвокзале.
С 14 декабря по 14 января возле памятника Дюку будет установлен «город пряничных сказок».
«Это всегда очень уютное, тёплое, радостное место, где, кроме выставки, фотозон, появится возможность попробовать и шоколад, который будет литься рекой, и всякие пробники одесских пряников. Этот проект по заказу города выполняет Оксана Бубликова», — сообщила Т. Маркова.
19 декабря, на День Святого Николая, на Думской площади будет представлен 18-метровый 3D-пряник, «внутри которого сбываются мечты». После презентации он будет разрезаться, а всем, кто придёт — достанется по кусочку.
24 декабря презентуют и специальный пряничный торт, который будет демонстрировать хронику жизни нашего города, а также часы.
Ещё один прянично-шоколадный торт будет представлен к Православному Рождеству в стиле «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Главная ёлка на Думской площади будет зажжена 19 декабря, а веселье и народные гулянья обещают сделать обширными, яркими и запоминающимися.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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