Организаторы новогодне-рождественских гуляний обещают одесситам яркие, масштабные и сладкие праздники

14:27 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе подготовлена масштабная и разнообразная программа празднования Нового года и Рождества, одной из изюминок которой в этом году станет дегустация огромных прянично-шоколадных тортов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова рассказала сегодня, 12 декабря, на пресс-конференции.

Сейчас в городе ведутся подготовительные работы к предстоящим праздникам, украшаются улицы — в частности, иллюминация Дерибасовской будет в ином формате, нежели в прошлом году.

Но, как подчеркнула Т. Маркова, «главный акцент — детям».

«Огромное количество проектов для наших детей подготовили театральные площадки. Город приобретает билеты, и с 18 декабря у нас начнутся показы в преддверии Святого Николая. Большое количество спектаклей увидят дети переселенцев, дети воинов АТО, из социально незащищённых слоёв, творчески одарённые», — рассказала директор департамента.

Старт мероприятиям будет дан в Филармонии, а затем эстафету подхватят Оперный театр, Музкомедии. Представят новую сказку и на Морвокзале.

С 14 декабря по 14 января возле памятника Дюку будет установлен «город пряничных сказок».

«Это всегда очень уютное, тёплое, радостное место, где, кроме выставки, фотозон, появится возможность попробовать и шоколад, который будет литься рекой, и всякие пробники одесских пряников. Этот проект по заказу города выполняет Оксана Бубликова», — сообщила Т. Маркова.

19 декабря, на День Святого Николая, на Думской площади будет представлен 18-метровый 3D-пряник, «внутри которого сбываются мечты». После презентации он будет разрезаться, а всем, кто придёт — достанется по кусочку.

24 декабря презентуют и специальный пряничный торт, который будет демонстрировать хронику жизни нашего города, а также часы.

Ещё один прянично-шоколадный торт будет представлен к Православному Рождеству в стиле «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Главная ёлка на Думской площади будет зажжена 19 декабря, а веселье и народные гулянья обещают сделать обширными, яркими и запоминающимися.