300-страничный фотоальбом Одесской области будет презентован до конца года

13:09 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — До конца года Одесская область получит свой презентационный фотоальбом, на 304 страницах которого будут представлены все районы и города Одесчины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, фотоальбом, инициированный областным советом, будет презентован до конца этого года. Цель задуманного фолианта — показать города областного подчинения, учитывая исторические памятники, расположенные на их территории, ландшафты, календарные праздники, быт местных жителей, и тому подобное. Фотографическая история каждого района области и справочный материал будут занимать по 8-10 страниц альбома.

К проекту были привлечены опытные фотохудожники Одесской области: председатель правления Одесской областной организации НСФХУ, победитель и лауреат международных конкурсов Олег Куцкий, член правления Одесской областной организации НСФХУ, председатель союза фотохудожников Борис Бухман и член Национального Союза Фотохудожников Украины, руководитель ассоциации одесских фотографов Сергей Гуменюк, помогали и другие фотографы. Большую информативную помощь оказал Одесский историко-краеведческий музей, который дал ориентиры на основные памятные и исторически значимые места области.

Работа над проектом заняла почти год.

Идея создания фотоальбома, показывающего всю красоту каждого из 26 районов области, принадлежала заместителю председателя облсовета Юрию Димчогло. Он ставил задачи фотографам, решал организационные вопросы, помогал с транспортом.

Глава облсовета А. Урбанский отметил: «Я с удовольствием поддержал данный проект и всячески способствовал воплощению его в жизнь. Ведь в конечном итоге должен был выйти качественный фолиант, который бы достойно представил наш регион на любом уровне. Тот, кто будет листать его страницы, узнает о жизни, быте и традициях многонациональной Одесской области, об истории края, интересные архитектурные памятники и особенности экономической привлекательности каждого из районов Одесской области».