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Областная резиденция Святого Николая откроется 19 декабря в Савранском районе
11:36 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская областная резиденция Святого Николая откроется 19 декабря в селе Осычки Савранского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
Как отметили в пресс-службе, туристический маршрут в резиденцию Св. Николая в селе Осычки действует третий год подряд. Для посетителей подготовлена специальная программа, которая включает мастер-классы по изготовлению рождественских и новогодних сувениров, ярмарки, подготовка писем с пожеланиями и многое другое.
«В этом году детей ожидает не только встреча со Святым Николаем, но и увлекательные квесты, прогулки в Савранском лесу, зоопарк с животными, которых можно покормить. Мы разработали новую концертную программу, новогоднее представление «Снежная королева» и фотозону», — сообщил председатель районной государственной администрации Виталий Свичинский.
Кроме уже привычных локаций, в резиденции дополнительно будут работать Секретариат и Трапезная Святого Николая. Своих гостей покровитель зимних праздников будет принимать целый месяц — с 19 декабря по 19 января.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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