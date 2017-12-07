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Еврейская община Одессы готовится к празднованию Хануки
16:34 / 08.12.2017

ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Еврейская община Одессы готовится к празднованию Хануки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщил пресс-секретарь еврейской общины Одессы Берл Капулкин, «вечером 12 декабря, когда на еврейском календаре наступит 25 день еврейского месяца кислев, евреи Одессы вместе с евреями остального мира начнут праздновать Хануку. Этот праздник отмечается в память о чуде, случившемся в Иерусалимском Храме больше 2 тысяч лет назад.

Традиционно еврейская община установила возле памятника Дюку большую ханукию, чтобы как можно большее число одесситов и гостей города узнали о празднике.

В честь зажжения первой свечи праздника у Дюка пройдет торжественное мероприятие «Ханукальный Дюк» — с файер-шоу, выступлениями детей еврейской школы, ханукальными угощениями и живой музыкой. Начало в 16:00

Все остальные дни праздника община также подготовила развлекательную программу, но наиболее интересной будет Ханукальная ярмарка развлечений «Ханука сити», которая пройдет в воскресенье, 17 декабря, в зале Главпочтамта на Садовой, 10. Всех пришедших ждут мастер-классы по игре на барабанах, рисованию цветным песком, гончарному мастерству, аква-гриму, экспресс-маникюру, изготовлению фигурок из шариков, мыловарению, кулинарному искусству, фокусам и интересные химические опыты

Можно будет увидеть, как работает сойфер (переписчик святых еврейских текстов), купить еврейские книги и предметы иудаики, а также сфотографироваться в 3-х фотозонах. Начало в 15:00».

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Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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