Выставка «Рождественская звезда» и Рождественская дипломатическая ярмарка пройдут 16-17 декабря на Морвокзале

17:38 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16 и 17 декабря в концертно-выставочном зале Одесского морского вокзала пройдет выставка-праздник «Рождественская звезда» и VII Благотворительная рождественская дипломатическая ярмарка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в оргкомитете ярмарки.

Ежегодная выставка-праздник «Рождественская звезда» представит на одной площадке все, что связано с подготовкой к Новому году и Рождеству, помогает вдохновиться выбрать подарки на любой вкус, развлечься и отдохнуть всей семьей — в классических традициях европейских рождественских ярмарок.

А в Благотворительной рождественской дипломатической ярмарке примут участие Генеральные и Почетные консульства, аккредитованные в Одессе, национальные культурные центры общин и диаспор, международные миссии и организации. В экспозиции Дипломатической ярмарки, на стендах иностранных представительств посетителям предложат блюда национальных кухонь, сувениры, промышленные и продовольственные товары, новогодние украшения.

В рамках VII Благотворительной дипломатической рождественской ярмарки пройдут выступления фольклорных коллективов, будет действовать экспозиция «Рождественская кухня народов мира».

Средства, вырученные на VII дипломатической ярмарке, будут направлены на покупку аппарата для аудиомониторинга у новорожденных и обогревателя новорожденного для КУ ГДБ им. Б. Я. Резника.