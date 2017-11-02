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Выставка «Рождественская звезда» и Рождественская дипломатическая ярмарка пройдут 16-17 декабря на Морвокзале
17:38 / 06.12.2017
ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16 и 17 декабря в концертно-выставочном зале Одесского морского вокзала пройдет выставка-праздник «Рождественская звезда» и VII Благотворительная рождественская дипломатическая ярмарка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в оргкомитете ярмарки.
Ежегодная выставка-праздник «Рождественская звезда» представит на одной площадке все, что связано с подготовкой к Новому году и Рождеству, помогает вдохновиться выбрать подарки на любой вкус, развлечься и отдохнуть всей семьей — в классических традициях европейских рождественских ярмарок.
А в Благотворительной рождественской дипломатической ярмарке примут участие Генеральные и Почетные консульства, аккредитованные в Одессе, национальные культурные центры общин и диаспор, международные миссии и организации. В экспозиции Дипломатической ярмарки, на стендах иностранных представительств посетителям предложат блюда национальных кухонь, сувениры, промышленные и продовольственные товары, новогодние украшения.
В рамках VII Благотворительной дипломатической рождественской ярмарки пройдут выступления фольклорных коллективов, будет действовать экспозиция «Рождественская кухня народов мира».
Средства, вырученные на VII дипломатической ярмарке, будут направлены на покупку аппарата для аудиомониторинга у новорожденных и обогревателя новорожденного для КУ ГДБ им. Б. Я. Резника.
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Сергей Гриневецкий
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