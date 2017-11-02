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Торжества по случаю Дня ВСУ пройдут сегодня в Одессе
08:28 / 06.12.2017
ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 6 декабря, в Одессе отметят День Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 6 декабря в 10:00 в честь Дня Вооруженных Сил Украины состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко.
На период подготовки и проведения церемонии (с 08:30 до 11:00) будет временно ограничено движение и паркование транспорта в районе Аллеи Славы.
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Сергей Гриневецкий
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