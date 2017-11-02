Торжества по случаю Дня ВСУ пройдут сегодня в Одессе

08:28 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 6 декабря, в Одессе отметят День Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 6 декабря в 10:00 в честь Дня Вооруженных Сил Украины состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко.

На период подготовки и проведения церемонии (с 08:30 до 11:00) будет временно ограничено движение и паркование транспорта в районе Аллеи Славы.