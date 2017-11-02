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Торжественная церемония награждения лауреатов рейтинга «Народное признание» пройдёт 8 декабря
17:03 / 05.12.2017
ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественная церемония награждения лауреатов рейтинга популярности людей и событий Юга Украины «Народное признание» пройдёт 8 декабря в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 5 декабря, в оргкомитете конкурса.
Как отметили в оргкомитете, 8 декабря в 18:30 в ТРЦ «Сады Победы» (ул. Академическая, 28, 5-й этаж) состоится церемония награждения лауреатов рейтинга популярности людей и событий юга Украины «Народное признание-2017». В этом году церемония состоится уже в семнадцатый раз.
Организатором проекта выступает компания «Южноукраинский Медиа Холдинг», то есть входящие в ее состав одесские редакции газет «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», газета «Наш город», журналы «Фаворит удачи» и «Теленеделя» при информационной поддержке ИА «Одесса-медиа».
Прямая трансляция церемонии будет проходить на телеканалах: «Репортер», A1, GTV, Gnews, OFC, «Медиаинформ», ООДТРК, «Южная волна», «Здоровье».
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Сергей Гриневецкий
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