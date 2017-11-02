Фестиваль национальной кухни и обрядов пройдет в Измаиле

16:02 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 10 декабря в Измаиле состоится фестиваль «Национальные обряды, особенности национальной кухни и праздник молодого вина», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 5 декабря, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, 10 декабря в областном центре национальных культур в городе Измаил состоится традиционный фестиваль «Национальные обряды, особенности национальной кухни и праздник молодого вина».

На фестивале будут готовить национальные блюда: молдавскую плачинду, болгарскую каварму, украинские вареники, сало и пироги, рыбацкую уху и многое другое. Участники фестиваля также представят вино, изготовленное в Бессарабии, а комиссия проведет дегустацию и определит победителей. После презентации все желающие смогут попробовать угощение.

В фестивале примут участие около 20 творческих коллективов района. Они представят костюмированные представления, иллюстрирующие обряды и традиции народов Придунавья — украинцев (Маланка, Гарбузовая свадьба и другие), болгар (Бабиндень, Енев день, Масленица и мартеницы) и др. Руководители домов и фольклорных ансамблей, а также сами коллективы получат почетные грамоты и памятные подарки за труд по сохранению и популяризации национальных культур Придунавья.