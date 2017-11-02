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Самую красивую девушку Одессы выберут 8 декабря
15:45 / 05.12.2017
ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международный конкурс «Мисс Одесса» отмечает в этом году 30-летие — выберут красивую девушку города выберут 8 декабря, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом генеральный директор «Мисс-Украина-Юг», глава оргкомитета Татьяна Савченко рассказала сегодня, 5 декабря, на пресс-конференции.
Финал Международного конкурса красоты «Мисс Одесса Всемирная 2018» состоится 8 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Татьяна Савченко напомнила, что именно Одессе принадлежит пальма первенства по организации и проведению первых конкурсов красоты на территории бывшего Союза.
«Тогда, 30 лет назад в первом конкурсе «Мисс Одесса» победила гражданка Испании, поэтому наш конкурс сразу же приобрёл статус международного», — рассказала глава оргкомитета.
Уже через 10 лет конкурс «Мисс Одесса» вошёл в национальную систему Украины и стал проводиться под официальным патронатом Мисс Европы, Мисс Мира и Мисс Веселенная.
В этом же году, уже в 31-м состязании красоты и таланта, примут участие девушки из многих стран мира в возрасте от 17 до 26 лет. Для всех участниц запланирована культурная и экскурсионная программы, посещения детского интерната «Жемчужинка».
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Сергей Гриневецкий
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