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«Рождественский конвой-2017» завтра доставит одесским детям подарки из Германии
10:47 / 05.12.2017
ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 6 декабря, представители немецкой благотворительной организации доставят в Одессу рождественские подарки для детей социально незащищенных категорий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, проект «Рождественский конвой-2017» реализуется благотворительной организацией «ВПК Вейнахтспэкщенконвой ГбмХ» из Германии в рамках международной волонтерской акции «Дети помогают детям».
В сопровождении немецкой делегации из 43 человек в Одессу прибудет 5 грузовиков с 25 тысячами рождественских подарков, предназначенных для детей социально незащищенных категорий Одессы и области.
Завтра, 6 декабря, в 15:00 в актовом зале Одесского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи (ул. И. Рабина, 7) состоится пресс-конференция с участниками благотворительного проекта. Также будет представлена концертная программа, а в завершение состоится вручение подарков детям.
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Сергей Гриневецкий
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