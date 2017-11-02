«Рождественский конвой-2017» завтра доставит одесским детям подарки из Германии

10:47 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 6 декабря, представители немецкой благотворительной организации доставят в Одессу рождественские подарки для детей социально незащищенных категорий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, проект «Рождественский конвой-2017» реализуется благотворительной организацией «ВПК Вейнахтспэкщенконвой ГбмХ» из Германии в рамках международной волонтерской акции «Дети помогают детям».

В сопровождении немецкой делегации из 43 человек в Одессу прибудет 5 грузовиков с 25 тысячами рождественских подарков, предназначенных для детей социально незащищенных категорий Одессы и области.

Завтра, 6 декабря, в 15:00 в актовом зале Одесского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи (ул. И. Рабина, 7) состоится пресс-конференция с участниками благотворительного проекта. Также будет представлена концертная программа, а в завершение состоится вручение подарков детям.