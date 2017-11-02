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Чемпионат по строительству пряничных домиков пройдёт в Одессе
15:45 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 2 декабря, в Одессе пройдёт первый Чемпионат по строительству пряничных домиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, организаторы Выставки пряничных домиков.

Как отметили организаторы, в полдень 2 декабря будет объявлено о начале «активной фазы» подготовки к открытию пятой, ежегодной, международной, единственной в Украине Выставки пряничных домиков.

В связи с этим событием будет проведён Чемпионат по строительству пряничных домиков — первый в мире, по утверждению оргкомитета. Соревноваться будут общественные организации, журналисты, организаторы фестивалей.

Их задачей будет продемонстрировать ловкость, сплоченность, стремительность, наличие художественных способностей и вкуса не только с широко открытыми глазами, но и вслепую.

«Самое объективное жюри» — дети младшего школьного возраста (по правилам, это не могут быть дети-родственники и знакомые членов команд), строго, но справедливо оценят работу взрослых и выберут лучшую команду, которая помимо славы получит уникальный приз.

Акция пройдёт в лектории “4City” на ул. Канатной, 27/1.

СПРАВКА: Выставка пряничных домиков — ежегодное благотворительное мероприятие в котором совершенно бесплатно могут принять участие все желающие: профессиональные кондитеры, любители, организации, дети и взрослые.

В этом году выставка пройдет с 19 по 25 декабря. Тема основной композиции — “Космос”, но принимаются работы любой тематики и техники, главное — чтобы все детали изделия были съедобны. Заявить о своем желании участвовать в Выставке можно на официальном сайте solodkidomiki.com или на ФБ странице выставки. Также можно принести свой домик в лабораторию “Gift Lab” (Канатная, 45) до 18 декабря.

Вход на выставку детям и пенсионерам — бесплатный.

Кроме того, 25 декабря пройдёт благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены на лечение 5-летнего мальчика, страдающего от опухоли мозга.

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