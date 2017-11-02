Акция «16 дней против насилия» проходит в Одесской области

12:23 / 25.11.2017

ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ежегодная акция «16 дней против насилия» стартовала в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, Одесская областная государственная администрация присоединилась к международной акции «16 дней против насилия». Ежегодно эта кампания проходит с 25 ноября по 10 декабря. В рамках акции в большинстве учебных заведений региона пройдут тренинги и беседы по вопросу предупреждения насилия, конкурсы рисунков «Я против насилия», уличные акции «Стоп насилию».

«Акция должна превратиться в 365 дней против насилия, а также мира в Украине и во всем мире», — заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин.

Директор Департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко пригласила СМИ присоединиться к акции по предупреждению насилия.

16-дневный период кампании охватывает Международный день борьбы с насилием в отношении женщин (25 ноября), Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря), Международный день борьбы с рабством (2 декабря), Международный день людей с ограниченными физическими возможностями (3 декабря), Международный день волонтера (5 декабря), день памяти студенток, расстрелянных в Монреале (6 декабря), Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря), Международный день прав человека (10 декабря).

СПРАВКА: Украина присоединилась к акции «16 дней против насилия» в 2001 году. Через год мероприятия и инициативы акции, провозглашенной вторым Всеукраинским конгрессом женщин, прошли уже в 20 регионах Украины, объединили 75 всеукраинских общественных организаций и широкий круг представителей государственных структур.