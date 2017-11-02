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Мероприятия памяти жертв голодоморов пройдут сегодня в Одессе
09:42 / 25.11.2017
ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 25 ноября, в Одессе пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв голодоморов в Украине, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, 25 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре состоится ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Память погибших почтят минутой молчания.
В этот день на административных зданиях, жилых домах Одессы, зданиях предприятий и организаций будет приспущен Государственный Флаг Украины с траурными лентами.
Также в ноябре в дошкольных, внешкольных, школьных учебных заведениях и библиотеках города проходят тематические мероприятия.
День памяти посвящен жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов в Украине, а также чествует граждан, которые пережили эту страшную трагедию в истории украинского народа.
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Сергей Гриневецкий
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