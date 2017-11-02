Центральные одесские улицы украсят новогодней иллюминацией ко дню Святого Николая

13:02 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники КП «Одесгорсвет» украшают город праздничной новогодней иллюминацией — работы обещают завершить к 19 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в преддверии новогодних праздников специалисты коммунального предприятия «Одесгорсвет» в своих мастерских обновляют и создают новых персонажей для сказочного городка животных, который традиционно установят на Думской площади у здания одесской мэрии.

В этом году городок планируют пополнить фигурой собаки — символа наступающего 2018 года. Также планируется, что новыми красками заиграет светодиодный фонтан, который впервые был установлен на круглой клумбе у мэрии в минувшем году.

Центральные улицы Одессы украсят новогодними гирляндами. Еловые растяжки появятся на пешеходной части улиц Пушкинской и Дерибасовской. В праздничные огни оденутся здание Одесского горсовета, аллея вдоль Приморского бульвара и Городской сад. Светящимися перетяжками украсят площадь от памятника Екатерине II до памятника Дюку де Ришелье и переулка Чайковского.

Сегодня специалисты «Одесгорсвета» приступают к ремонту и восстановлению неработающих участков светодиодной иллюминации, которая много лет украшает Приморский бульвар. Также совместно с одесскими предпринимателями начался монтаж разноцветной иллюминации на Дерибасовской — здесь планируется украсить светодиодной лентой деревья и установить объемные новогодние украшения.

Завершение всех работ планируется до 19 декабря.