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Центральные одесские улицы украсят новогодней иллюминацией ко дню Святого Николая
13:02 / 24.11.2017
ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники КП «Одесгорсвет» украшают город праздничной новогодней иллюминацией — работы обещают завершить к 19 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, в преддверии новогодних праздников специалисты коммунального предприятия «Одесгорсвет» в своих мастерских обновляют и создают новых персонажей для сказочного городка животных, который традиционно установят на Думской площади у здания одесской мэрии.
В этом году городок планируют пополнить фигурой собаки — символа наступающего 2018 года. Также планируется, что новыми красками заиграет светодиодный фонтан, который впервые был установлен на круглой клумбе у мэрии в минувшем году.
Центральные улицы Одессы украсят новогодними гирляндами. Еловые растяжки появятся на пешеходной части улиц Пушкинской и Дерибасовской. В праздничные огни оденутся здание Одесского горсовета, аллея вдоль Приморского бульвара и Городской сад. Светящимися перетяжками украсят площадь от памятника Екатерине II до памятника Дюку де Ришелье и переулка Чайковского.
Сегодня специалисты «Одесгорсвета» приступают к ремонту и восстановлению неработающих участков светодиодной иллюминации, которая много лет украшает Приморский бульвар. Также совместно с одесскими предпринимателями начался монтаж разноцветной иллюминации на Дерибасовской — здесь планируется украсить светодиодной лентой деревья и установить объемные новогодние украшения.
Завершение всех работ планируется до 19 декабря.
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Сергей Гриневецкий
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