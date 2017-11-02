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Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов и витрин объявлен в Приморском районе Одессы
13:42 / 23.11.2017
ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов и витрин объявлен в Приморском районе Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, «с целью создания незабываемой новогодней атмосферы на улицах города Приморская районная администрация Одесского городского совета объявляет конкурс на лучшее оформление фасадов и витрин новогодней атрибутикой в Приморском районе».
Участниками конкурса могут быть владельцы и арендаторы зданий и помещений, фасады и витрины которых выходят на улицы города. Победители будут определены в номинациях «Лучшее оформление витрины» и «Лучшее оформление фасада».
Для участия в конкурсе предприятия и организации не позднее 15 декабря представляют письменную заявку и фотографию украшенных новогодних фасадов/витрин (с указанием названия, адреса заведения, контактного номера телефона) на электронную почту: praorgotdel@omr.odessa.ua
Подведение итогов конкурса состоится до 30 декабря. Победители конкурса накануне Нового года будут награждены почетными дипломами.
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Сергей Гриневецкий
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