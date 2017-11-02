День Достоинства и Свободы отмечают сегодня в Одессе

09:29 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы проходят сегодня в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, «С целью чествования гражданского мужества участников событий Оранжевой революции и Революции Достоинства в отстаивании прав человека и европейского будущего Украины, их преданности идеалам свободы, справедливости, утверждения в государстве демократических ценностей и в связи с празднованием в 2017 году Дня Достоинства и Свободы 21 ноября в Одессе отметят День Достоинства и Свободы».

В этот день на зданиях, жилых домах, вдоль автомагистралей и в местах проведения массовых мероприятий будет размещен Государственный Флаг Украины.

Помимо традиционного ритуала возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в парке его имени, который состоится в 10:00, в этот день и в течение всего месяца в дошкольных, внешкольных и школьных учебных заведениях и библиотеках города пройдут мероприятия, посвященные событиям 2004 года и Революции Достоинства, ее участникам, участникам антитеррористической операции и значению этих событий в развитии гражданского общества.