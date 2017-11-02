Новый виток противостояния назревает в одесском Горсаду

16:05 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители нескольких общественных организаций Одессы намерены провести в субботу, 18 ноября, митинг в защиту Летнего театра в одесском Городском саду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, активисты одной из организаций-участниц акций протеста.

По заявлению общественников, 18 ноября состоится акция против «намерения одесской власти застроить территорию Летнего театра, который является частью одесского городского сада».

«Последние годы этот участок был скрыт от одесситов за закрытыми воротами, теперь за ними может начаться активная подготовка к строительству торгово-развлекательного центра», — пояснили активисты. По их данным, на территории городского сада планируется «уничтожение 109 здоровых деревьев», а строительство будет вести одна из той же группы компаний, на счету которой недавний скандал с началом строительства вблизи аэродрома «Школьный».

Как сообщалось ранее, на этой неделе представители ряда общественных организаций уже проводили акции протеста против застройки Летнего театра. По заявлениям общественников, им противостояли значительные силы полиции, Нацгвардии и «неизвестные вооруженные лица». При этом ни правоохранители, ни городские власти до сих пор никак официально не комментировали начавшееся противостояние. В понедельник, 14 ноября, на аппаратном совещании в мэрии первый заместитель городского головы Анатолий Орловский, отвечая на вопрос о планируемой вырубке деревьев в Горсаду, заявил, что предполагается «обновление» — снос сухих деревьев и высадка молодых.