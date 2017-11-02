Итоги общественного аудита 24 городов и ОТГ представили в Одессе

15:17 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Результаты общественного аудита местных бюджетов и бюджетных программ, проводимого коалицией общественных организаций обнародовали сегодня его организаторы — председатель облорганизации КИУ Анатолий Бойко и представитель «Фонда развития города Николаева» Михаил Золотухин на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Общественный аудит с целью установления уровня добропорядочности местных бюджетных процессов и эффективности бюджетных программ проводился с мая по сентябрь 2017 года в 24 украинских городах областного значения. Его целью стала проверка общественными организациями законности, добропорядочности внедрения программно-целевого метода в бюджетном процессе органами местного самоуправления, оценка эффективности использования бюджетных денег, а также определение степени ответственности бюджетного процесса. Проводилось исследование при участии Херсонской ОО «Причерноморский центр политических и социальных исследований», Днепропетровской ОО «Институт общественной экспертизы», Благотворительной лиги «Социум» (Луганская область), «Фонд развития города Николаева», Одесской облорганизации КИУ.

Как рассказал председатель Одесской облорганизации КИУ Анатолий Бойко, объектами аудита стали: Николаев, Вознесенск, Воскресная сельская ОТГ, Баштанская ОТГ, Херсон, Каховка, Присовская ОТГ, В-Копанёвская ОТГ, Днепропетровск, Гречаноподовская ОТГ, Токмаковская ОТГ, Могилёвская ОТГ, Новоалександровская ОТГ, города Жёлтые Воды, Волногорск, Никополь, Одесса, Измаил, Подольск, Беляевская ОТГ, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Новопсковская ОТГ.

Высшим баллом оценки принят был 125 (который никто не получил).

Лидером добропорядочности среди 13 городов областного значения стал Вознесенск (Николаевская область) с результатом 74,12 балла, а Одесса в общенациональном рейтинге добропорядочности внедрения программно-целевого метода заняла 8 место (36,49 балла).

Среди ОТГ в лидерах Беляевская громада с результатом 58,57 балла.

«Данный проект направлен на диагностику выполнения бюджетов согласно программно-целевому методу, чтобы стимулировать тех, кто страшится, внедрить его как можно быстрее», — рассказал А. Бойко.

По результатам анализа бюджетных документов городов Одесса, Измаил, Подольск и Беляевской ОТГ Одесской области, общественные аудиторы констатировали, что при формировании местных бюджетов программно-целевой метод был внедрён, но полного выполнения законодательства по программно-целевому методу не наблюдается.

Что касается «среза» в затратной бюджетной части, то Одесса оказалась «самым дорогим городом страны». Так на ремонт, к примеру, одного лифта из городского бюджета у нас тратится более 487 тыс. грн, в то время, как в Кременчуге – 39,5 тыс. грн. Ремонт одного квадратного метра одесской городской дороги обходится налогоплательщикам в 553 грн., в то время, как, к примеру, в Киеве тот же ремонт одного квадратного метра городской дороги стоит 320 грн.

Полная видеозапись презентации исследования и круглого стола доступна по ссылке.