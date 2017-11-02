Население Одессы на начало осени составляло 1 миллион 10 тысяч человек

15:22 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По оценке на 1 сентября, население Одессы составляло 1 млн. 10,3 тыс. человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в главном управлении статистики в Одесской области.

По информации ГУ статистики, численность населения в городе Одессе, по оценке на 1 сентября, составила 1 млн. 10 тыс. 328 человек. В течение января-августа 2017 г. численность населения города уменьшилась на 455 человек. При этом естественное сокращение составило 2 тыс. 518 человек.

В главупрстате добавили, что по городу остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших — 71 родившийся.