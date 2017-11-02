Одесситы стали призерами Чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?»

17:54 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Команда одесситов завоевала третье место на ХV Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?» среди 68 команд-участниц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 4-5 ноября в столице Казахстана Астане состоялся ХV Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?». В соревнованиях знатоков приняли участие 68 команд из 25 стран мира.

Украину на Чемпионате мира представляла команда из Одессы, в состав которой вошли: Андрей Штефан, Елизавета Штефан, Екатерина Шевцова, Роман Немучинский, Валерий Болган, Владимир Немерцалов.

Команда одесситов в упорной борьбе завоевала третье место.