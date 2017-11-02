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Одесситы стали призерами Чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?»
17:54 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Команда одесситов завоевала третье место на ХV Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?» среди 68 команд-участниц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 4-5 ноября в столице Казахстана Астане состоялся ХV Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?». В соревнованиях знатоков приняли участие 68 команд из 25 стран мира.
Украину на Чемпионате мира представляла команда из Одессы, в состав которой вошли: Андрей Штефан, Елизавета Штефан, Екатерина Шевцова, Роман Немучинский, Валерий Болган, Владимир Немерцалов.
Команда одесситов в упорной борьбе завоевала третье место.
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Сергей Гриневецкий
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