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Памятный знак ученому-виноделу Василию Таирову открыт в Одессе
11:16 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Памятный знак ученому-виноделу Василию Таирову открыт в жилмассиве его имени в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

Открытие памятного знака знаменитому отечественному ученому-виноделу В. Таирову, приуроченное к 158-летию со дня рождения выдающегося деятеля, прошло в Одессе на пересечении улиц Академика Королева и Академика Вильямса.

В мероприятии приняли участие председатель областного совета Анатолий Урбанский, депутаты областного совета, президент общественного объединения «Одесская Армянская Община» Самвел Тигранян, директор ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» Вячеслав Власов.

Памятный знак был установлен совместными усилиями ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» и Одесской армянской общины. Автором памятной плиты выступил Ашот Манукян, а скульптором — Авнан Манукян.

В ходе выступления А. Урбанский отметил, что имя Таирова известно во всем мире, поскольку именно он является основоположником развития виноградарства на песчаных почвах, которых довольно много в Одесской области, и основателем первого научно-исследовательского учреждения в области виноградарства и виноделия.

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