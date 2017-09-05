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Главное управление статистики в 2018 году проведёт выборочное изучение условий жизни одесситов
15:43 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главное управление статистики в одесской области в 2018 году будет проводить выборочное обследования условий жизни домохозяйств в Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в ГУ статистики.
Как отметили в главстатуправлении области, органы государственной статистики с целью проведения выборочных обследований населения по вопросам обследования условий жизни домохозяйств с 6 ноября начинается набор домохозяйств для их участия в обследовании в течение 2018 года.
Выборочные обследования населения является одним из основных современных источников информации для анализа уровня жизни населения области, мониторинга бедности, комплексной оценки состояния рынка труда и тому подобное.
Главное управление статистики в Одесской области обращается к жителям Одессы и Одесской области с просьбой присоединиться к обследованию при посещении Вашего дома работником Главного управления статистики в Одесской области.
«Вся полученная информация не будет разглашаться и будет носить исключительно конфиденциальный характер, что гарантируется законами Украины «О государственной статистике» и «О защите персональных данных»», — подчеркнули в управлении.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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