Зоозащитники начинают 4-месячную акцию по бесплатной стерилизации бездомных котов и кошек

13:16 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Немецкий союз защиты животных и благотворительное учреждение «Приют для животных» с сегодняшнего дня начинают в Одессе акцию по бесплатной стерилизации бездомных кошек и котов на базе ветеринарных клиник города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в БУ «Приют для животных», 1 ноября в Одессе стартует Акция по бесплатной стерилизации бездомных кошек и котов на базе ветеринарных клиник города «Поможем остановить страдания кошек!», которая продлится до 28 февраля 2018 года.

Акция проводится на благотворительные пожертвования, собранные для данной цели Немецким союзом защиты животных. Стерилизации в рамках Акции подлежат исключительно бездомные коты и кошки, отловленные на территории г. Одесса и населенных пунктах, граничащих с городом (с. Усатово, с. Крыжановка, с. Авангард, п. Совиньон, п. Мизикевича).

Порядок записи на стерилизацию бездомных животных в рамках Акции каждая клиника-участник определяет самостоятельно, исходя из своего режима работы и технических возможностей. Все клиники-участники Акции имеют Лицензию на право ведения ветеринарной деятельности, выданную в соответствии с законодательством Украины.

Граждане доставляют бездомных животных (котов и кошек) на стерилизацию в ветеринарную клинику, выбранную из списка клиник-участников, где заполняют Направления установленного образца и подписывают установленные документооборотом ветеринарной клиники документы.

В рамках Акции ветеринарные клиники обязаны: провести процедуру стерилизации, привить животное от бешенства, обеспечить послеоперационный уход за кошкой в течение суток в условиях стационара (для кота послеоперационный уход в стационаре не предусмотрен), каждому животному нанести на правое ухо татуировку с литерой «А».

Более подробно о порядке записи и проведении процедуры стерилизации можно узнать в выбранной ветеринарной клинике.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», за время первой подобной акции, которая проходила с ноября 2016 года по февраль 2017, в Одессе были стерилизованы 5 тыс. 152 бездомные кошки. В акции участвовали 32 одесские ветеринарные клиники, а БФ «Немецкий союз защиты животных» затратил на организацию мероприятия более 100 тыс. евро.

Полные условия Акции и контакты клиник-участников.