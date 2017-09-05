Одесситам напоминают о переходе на зимнее время

14:16 / 28.10.2017

ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ночь с 28 на 29 октября Украина переходит на зимнее время — стрелки часов необходимо перевести на один час назад, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

В департаменте напомнили, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» 29 октября 2017 г. в 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на 1 час назад.

Таким образом отменяется летнее время, на которое украинцы перешли в ночь с 25 на 26 марта.

Напомним, что переход на летнее время был предложен с целью более рационального использования светлого времени суток и для экономии энергоресурсов и применяется в целом ряде стран мира.