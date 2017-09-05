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2 ноября на Аллее Славы торжественно завершат Вахту Памяти-2017
17:03 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Аллее Славы в парке им. Шевченко 2 ноября состоится торжественная линейка, посвященная закрытию Вахты Памяти 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 2 ноября на Аллее Славы в парке культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко состоится торжественная линейка, посвященная подведению итогов несения Почётной Вахты Памяти в 2017 году.

В линейке примут участие: представители ветеранских организаций города, участники антитеррористической операции на востоке Украины, руководители учреждений образования города, общественные деятели.

СПРАВКА: Организацией несения Почетной Вахты Памяти на Аллее Славы занимается педагогический коллектив коммунального внешкольного учебного учреждения «Одесский городской Центр военно-патриотического воспитания ученической молодежи «Пост №1».

В 2017 году Почетную Вахту Памяти на Аллее Славы несли около 500 школьников в составе 32-х Почетных караулов общеобразовательных учебных учреждений города.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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