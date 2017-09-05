|
|
2 ноября на Аллее Славы торжественно завершат Вахту Памяти-2017
17:03 / 27.10.2017
ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Аллее Славы в парке им. Шевченко 2 ноября состоится торжественная линейка, посвященная закрытию Вахты Памяти 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 2 ноября на Аллее Славы в парке культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко состоится торжественная линейка, посвященная подведению итогов несения Почётной Вахты Памяти в 2017 году.
В линейке примут участие: представители ветеранских организаций города, участники антитеррористической операции на востоке Украины, руководители учреждений образования города, общественные деятели.
СПРАВКА: Организацией несения Почетной Вахты Памяти на Аллее Славы занимается педагогический коллектив коммунального внешкольного учебного учреждения «Одесский городской Центр военно-патриотического воспитания ученической молодежи «Пост №1».
В 2017 году Почетную Вахту Памяти на Аллее Славы несли около 500 школьников в составе 32-х Почетных караулов общеобразовательных учебных учреждений города.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:36 27.10.2017
17:14 27.10.2017
16:16 27.10.2017
«За последние годы в Одессе уменьшилось количество инсультов», — главный внештатный городской невролог
12:58 27.10.2017
11:44 27.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.029
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»