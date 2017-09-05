В Одессе пройдёт митинг памяти экипажа канонерской лодки, затонувшей в 1914 году

10:36 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 30 октября в Одессе пройдёт митинг памяти экипажа канонерской лодки «Донец», затонувшей 103 года назад в Одесской бухте, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 30 октября в 12:00 на Втором христианском кладбище, у мемориала погибшим членам экипажа канонерской лодки «Донец», затонувшей в Одесской бухте 29 октября 1914 года, пройдет митинг памяти.

В митинге планируют принять участие: ветераны «Ассоциации моряков-подводников им. А. И. Маринеско», военнослужащие Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, курсанты Одесского мореходного училища им. Маринеско, школьники, представители общественных организаций.

СПРАВКА: Канонерская лодка — класс небольших боевых кораблей с артиллерийским вооружением, предназначенных для боевых действий на реках, озёрах и в прибрежных морских районах, охраны гаваней.

Канонерская лодка «Донец» была построена в Николаеве в 1887 г., спущена на воду в 1889. В ходе Первой мировой войны во время ночного нападения Турции на черноморские порты 29 октября 1914 года «Донец» находился в Одессе. Атаковавшие порт турецкие миноносцы «Гайрет» и «Муанвет» вошли в гавань и были замечены вахтенным начальником русской канонерской лодки, который лично бросился к орудию. В этот момент «Гайрет» выпустил со 100 метров торпеду, взорвавшуюся в носовом котельном отделении, при этом образовалась пробоина около 3,5 кв. м с сильным разрывом прилегающих листов обшивки. «Донец» быстро осел носом и, накренившись на левый борт, стал быстро погружаться. Его личный состав был лишен возможности оказать какое-либо сопротивление, и лодка затонула в порту. Погибли 30 членов экипажа. На канонерской лодке служило более 130 человек, но в момент атаки турецких миноносцев большинство моряков и офицеров «Донца» находилось на берегу. Захоронение погибших моряков состоялось в братской могиле на Втором христианском кладбище города Одесса в октябре 1914 года. В декабре 1914 года канонерская лодка была поднята и после ремонта вновь введена в строй.