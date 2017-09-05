Торжества по случаю годовщины освобождения Украины от нацистских оккупантов пройдут в Одессе

14:07 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе пройдут мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения Украины от нацистских оккупантов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте отметили, что в Одессе традиционно пройдут торжественные и памятные мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков, который отмечается 28 октября.

Так, накануне памятной даты, 27 октября, состоится возложение цветов на Поясе Славы в с. Прилиманское и с. Дальник Овидиопольского района.

Также 27 октября в 10:00 состоится торжественное возложение цветов к мемориалам Пояса Славы с участием руководства Суворовской райадминистраций, ветеранов Второй мировой войны, общественности, школьников.

28 октября в 10:00 в честь освобождения Украины от фашистских захватчиков на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоится торжественное возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Традиционно, с 25 по 28 октября в школах города пройдет неделя мужества «Слава освободителям Украины»: беседы, посвященные истории Второй мировой войны, конкурсы классных стенгазет, экскурсии в музеи и уголки Боевой Славы, выставки документов мемуарной и исторической литературы, встречи с ветеранами.

Также запланированы школьные акции «Милосердие» и «Ветеран живет рядом» с поздравлением ветеранов на дому, посещение школьниками Музея мемориального комплекса «Аллея Славы» и военно-исторического музея Южного оперативного командования.

В городских библиотеках в эти дни пройдут литературно-музыкальные вечера, книжные и памятные выставки, встречи руководства райадминистраций с ветеранами.

В гериатрических домах и госпиталях будут организованы концертные программы для ветеранов, лекции, встречи и торжественные обеды.