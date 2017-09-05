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«День тыквы» пройдёт 28 октября в Одесском зоопарке
12:51 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Накануне Хэллоуина, 28 октября, в Одесском зоопарке состоится праздник «День тыквы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в субботу, 28 октября, в 12:00 в Одесском зоопарке пройдет осенний праздник «День тыквы».
Ведущими мероприятия станут добродушные ведьма, вампир и оборотень, которые подготовили для посетителей игры и развлечения.
Также в зоопарке будут оформлены красочные тематические фотозоны.
После праздничной программы организаторы пригласят всех желающих на показательные кормления питомцев зоологического парка — экзотических зверей.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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