Одесса > Новости > Общество «День тыквы» пройдёт 28 октября в Одесском зоопарке 12:51 / 25.10.2017 ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Накануне Хэллоуина, 28 октября, в Одесском зоопарке состоится праздник «День тыквы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, в субботу, 28 октября, в 12:00 в Одесском зоопарке пройдет осенний праздник «День тыквы». Ведущими мероприятия станут добродушные ведьма, вампир и оборотень, которые подготовили для посетителей игры и развлечения. Также в зоопарке будут оформлены красочные тематические фотозоны. После праздничной программы организаторы пригласят всех желающих на показательные кормления питомцев зоологического парка — экзотических зверей. версия для печати