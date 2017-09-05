Траурные мероприятия памяти погибших в 1941 году евреев прошли в Одессе

16:26 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе состоялись траурные мероприятия, посвященные памяти трагически погибших в октябре 1941 года евреев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, на 3-й станции Люстдорфской дороги, на территории бывшего военного городка, состоялось траурное возложение цветов к памятнику жертвам нацизма. Почтить память погибших пришли бывшие узники гетто, участники боевых действий, первый секретарь Посольства Государства Израиль в Украине, представители Департамента внутренней политики Одесского городского совета, Киевской районной администрации, школьники, а также представители общественности города.

Выступавшие отметили, что трагедия, которая произошла много лет назад на этом месте, не должна быть забыта и никогда не должна повториться.

В департаменте информации напомнили, что в октябре 1941 года около 25-ти тысяч евреев были согнаны в бараки и расстреляны из пулеметов.