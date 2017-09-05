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Траурные мероприятия памяти погибших в 1941 году евреев прошли в Одессе
16:26 / 24.10.2017
ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе состоялись траурные мероприятия, посвященные памяти трагически погибших в октябре 1941 года евреев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, на 3-й станции Люстдорфской дороги, на территории бывшего военного городка, состоялось траурное возложение цветов к памятнику жертвам нацизма. Почтить память погибших пришли бывшие узники гетто, участники боевых действий, первый секретарь Посольства Государства Израиль в Украине, представители Департамента внутренней политики Одесского городского совета, Киевской районной администрации, школьники, а также представители общественности города.
Выступавшие отметили, что трагедия, которая произошла много лет назад на этом месте, не должна быть забыта и никогда не должна повториться.
В департаменте информации напомнили, что в октябре 1941 года около 25-ти тысяч евреев были согнаны в бараки и расстреляны из пулеметов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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