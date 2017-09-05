Объявлен конкурс на лучший эскиз новой наградной статуэтки рейтинга «Народное признание»

09:23 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оргкомитет ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины «Народное признание» объявил о старте конкурса на лучший эскиз новой наградной статуэтки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в отделе маркетинга «Южноукраинского Медиа Холдинга».

В рамках проекта «Прославь себя и Одессу!» оргкомитет рейтинга предлагает скульпторам, дизайнерам и просто творчески активным гражданам создать свой вариант эскиза наградной статуэтки, которая ежегодно вручается лауреатам «Народного признания» — лучшим врачам, учителям, юристам, военным, общественным, политическим и другим выдающимся деятелям Юга Украины.

«Мы чувствуем, что пришло время что-то менять, и очень надеемся, что в этом году главный трофей «Народного признания» — наградная статуэтка «Ника» предстанет в новом образе. Для этого решили привлечь неравнодушную творческую общественность. Каждый сможет предложить свой, индивидуально разработанный эскиз награды и тем самым получить шанс победить в состязании и оставить свой яркий след в истории родного города», — заявила член оргкомитета рейтинга Елена Овчинникова.

Конкурс «Прославь себя и Одессу!» продлится до 1 ноября. Лучший эскиз ляжет в основу создания главной награды «Народного признания», а его автор получит денежный приз от оргкомитета и приглашение на две персоны посетить 17-ю церемонию награждения лауреатов проекта, которая пройдет 8 декабря в концерт-холле «Сады победы».

Конкурсные работы принимаются по электронному адресу priznanie@tvweek.odessa.ua.

СПРАВКА: Рейтинг популярности людей и событий Юга Украины «Народное признание» учреждён в 2001 году компанией «Южноукраинский Медиа Холдинг» (ЮМХ). По традиции, в выборе лауреатов рейтинга путём голосования принимает участие более чем 300-тысячная читательская аудитория печатных изданий, входящих в состав ЮМХ. Ежегодная церемония награждения победителей проходит в декабре и транслируется в прямом эфире одесских телеканалов.