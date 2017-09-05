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Благотворителей с одесского «7 километра» показало вьетнамское телевидение
15:29 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Репортаж о сборе благотворительной помощи на одесском «7 километре» для пострадавших от урагана «Ханун» был показан на вьетнамском телеканале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе промтоварного рынка «7 километр».

Как отметили в пресс-службе, «узнаваемые торговые ряды рынка показали в эфире популярного канала Вьетнама ВТ10.

Репортаж был посвящен сбору благотворительной помощи, который организовала на рынке вьетнамская диаспора Одессы для пострадавших от урагана «Ханун».

Жертвами оползней и наводнения, вызванных проливными дождями во Вьетнаме 10 октября, стали около 70 человек, еще свыше 30 считаются пропавшими без вести; тысячи людей пострадали и лишились крова.

Кроме того, стихия нанесла ущерб поголовью скота и повредила инфраструктуру в центральных и северных районах Вьетнама. Более всего пострадала провинция Хоа Бинь на севере страны».

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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