Благотворителей с одесского «7 километра» показало вьетнамское телевидение

15:29 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Репортаж о сборе благотворительной помощи на одесском «7 километре» для пострадавших от урагана «Ханун» был показан на вьетнамском телеканале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе промтоварного рынка «7 километр».

Как отметили в пресс-службе, «узнаваемые торговые ряды рынка показали в эфире популярного канала Вьетнама ВТ10.

Репортаж был посвящен сбору благотворительной помощи, который организовала на рынке вьетнамская диаспора Одессы для пострадавших от урагана «Ханун».

Жертвами оползней и наводнения, вызванных проливными дождями во Вьетнаме 10 октября, стали около 70 человек, еще свыше 30 считаются пропавшими без вести; тысячи людей пострадали и лишились крова.

Кроме того, стихия нанесла ущерб поголовью скота и повредила инфраструктуру в центральных и северных районах Вьетнама. Более всего пострадала провинция Хоа Бинь на севере страны».