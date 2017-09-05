У стен ОГА прошёл митинг в рамках всеукраинской акции в поддержку политреформ

13:38 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках всеукраинской акции сторонников экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили «Велика політична реформа» сегодня, 17 октября, у здания Одесской облгосадминистрации также прошёл митинг с требованием реформ, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

У стен ОГА собралось около сотни человек. Участники одесского митинга, вслед за своими коллегами, которые собрались в Киеве у стен Верховной Рады, потребовали создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства в части введения открытых партийных списков.

Отдельно были высказаны претензии по адресу одесских областных и городских властей.

Как отметила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП области Любовь Гордиевская, порядок возле стен ОГА «обеспечивало достаточное количество полицейских». Полиция и Национальная гвардия оцепили здание обладминистрации.

Сам митинг проходил мирно, а его участники (непосредственно которых, по данным отдела коммуникации ГУНП, было не более пятидесяти), передали свои требования руководству области и ещё до завершения аппаратного совещания разошлись.

«Пожалуй, массовости этому митингу больше придавали многочисленные журналисты и обычные прохожие», — отметила Л. Гордиевская.

В числе претензий к областной власти, в частности, было озвучено повышение в разы преступности в регионе. На это губернатор Максим Степанов на брифинге после аппаратного совещания, заявил, что на самом деле преступность в Одесском регионе за последний год «снизилась на 40%».