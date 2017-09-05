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У стен ОГА прошёл митинг в рамках всеукраинской акции в поддержку политреформ
13:38 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках всеукраинской акции сторонников экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили «Велика політична реформа» сегодня, 17 октября, у здания Одесской облгосадминистрации также прошёл митинг с требованием реформ, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
У стен ОГА собралось около сотни человек. Участники одесского митинга, вслед за своими коллегами, которые собрались в Киеве у стен Верховной Рады, потребовали создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства в части введения открытых партийных списков.
Отдельно были высказаны претензии по адресу одесских областных и городских властей.
Как отметила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП области Любовь Гордиевская, порядок возле стен ОГА «обеспечивало достаточное количество полицейских». Полиция и Национальная гвардия оцепили здание обладминистрации.
Сам митинг проходил мирно, а его участники (непосредственно которых, по данным отдела коммуникации ГУНП, было не более пятидесяти), передали свои требования руководству области и ещё до завершения аппаратного совещания разошлись.
«Пожалуй, массовости этому митингу больше придавали многочисленные журналисты и обычные прохожие», — отметила Л. Гордиевская.
В числе претензий к областной власти, в частности, было озвучено повышение в разы преступности в регионе. На это губернатор Максим Степанов на брифинге после аппаратного совещания, заявил, что на самом деле преступность в Одесском регионе за последний год «снизилась на 40%».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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