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Одесса отметила День защитника Отечества
10:38 / 16.10.2017
ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 14 октября, в Одессе прошли торжества по случаю Дня защитника Отечества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Утром состоялось возложение цветов и венков к памятнику Тарасу Шевченко в парке его имени. По случаю Дня защитника Украины были вручены почетные награды города и области.
В торжественной обстановке прошла церемония принятия клятвы лицеистами Военно-морского лицея. В этот же день в Одесском государственном университете внутренних дел приняли Присягу работника полиции Украины 270 курсантов — 142 юноши и 128 девушек. Среди них — 74 будущих следователей для подразделений Национальной полиции Украины, 124 специалиста для подразделений превентивной деятельности и 71 полицейский криминального блока. Поздравить молодых полицейских с этой торжественным событием приехал руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.
Позже у будущего Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне АТО, прошел молебен по погибшим защитникам Украины.
В Одесской филармонии был организован благотворительный концерт украинской классической музыки. Средства, собранные во время концерта, будут направлены на лечение воинов АТО.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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