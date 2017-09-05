Одесса отметила День защитника Отечества

10:38 / 16.10.2017

ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 14 октября, в Одессе прошли торжества по случаю Дня защитника Отечества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Утром состоялось возложение цветов и венков к памятнику Тарасу Шевченко в парке его имени. По случаю Дня защитника Украины были вручены почетные награды города и области.

В торжественной обстановке прошла церемония принятия клятвы лицеистами Военно-морского лицея. В этот же день в Одесском государственном университете внутренних дел приняли Присягу работника полиции Украины 270 курсантов — 142 юноши и 128 девушек. Среди них — 74 будущих следователей для подразделений Национальной полиции Украины, 124 специалиста для подразделений превентивной деятельности и 71 полицейский криминального блока. Поздравить молодых полицейских с этой торжественным событием приехал руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Позже у будущего Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне АТО, прошел молебен по погибшим защитникам Украины.

В Одесской филармонии был организован благотворительный концерт украинской классической музыки. Средства, собранные во время концерта, будут направлены на лечение воинов АТО.