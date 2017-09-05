Мемориальная доска погибшим сто лет назад морякам эсминца «Лейтенант Зацарённый» открыта в Одесском порту

16:18 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — К 100-летию трагической гибели эсминца «Лейтенант Зацарённый» на северной стене Свято-Николаевского храма со стороны 18 причала Одесского порта установлена мемориальная доска в память о погибших моряках, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Мемориальная доска открыта по инициативе руководителя подводного клуба «Посейдон» Одесского порта Игоря Любимова, при поддержке начальника администрации Одесского порта Игоря Ткачука, председателя профсоюза Владимира Зайкова и стивидорных компаний.

Она выполнена скульптором Александром Князиком в виде лаврового венка (которым по древним традициям и одаривают героев поля брани, и отдают дань памяти погибшим морякам) в честь 42 моряков, отправившихся 29 июня 1917 года от причала Нового мола (по нынешней нумерации — причала №17) на эсминце «Лейтенант Зацарённый» на остров Фидониси (ныне о. Змеиный). Корабль подорвался на немецкой мине, распался на несколько частей и затонул, так и не успев доставить гарнизон и технику, чтобы восстановить инфраструктуру острова после немецкой бомбёжки.

Морские глубины скрывали тайны гибели эсминца до 2003 года, когда аквалангисты Одесского порта исследовали кормовую часть эсминца. Но только в 2007 году была обнаружена носовая часть корабля, которую искали 10 лет. Тогда на поверхность были подняты исторические документы и раритеты. Одесским морским историком были восстановлены имена всех погибших моряков и военнослужащих.

Как отметил на торжественном открытии мемориальной доски начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук, Это большое мероприятие, поскольку накануне Дня защитника отечества открытие мемориальной доски морякам-украинцам, которые погибли в Первую мировую войну возле острова Змеиный, — первый в шаг в создании мемориального комплекса, который будет установлен в месте, откуда 100 лет назад эсминец «Лейтенант Зацарённый» вышел в своё последнее плавание. Не только это, но и некоторые другие суда, обнаруженные на дне, были занесены в архив подводных затонувших объектов. Это поддерживается администрацией порта и города. Исследования будут вестись постоянно, и те работы, которые ведёт группа водолазов будут продолжаться. Это достаточно кропотливая работа. Это люди делают за свои деньги, рискуют здоровьем. Они этим интересуются. Благодаря их личным качествам, мы имеем такой прекрасный результат — найденное судно».

Руководитель администрации порта также сообщил, что в следующем году планируется поднять пушку эсминца, чтобы создать комплекс из носового орудия и якоря, поднятых со дна.

«Вне зависимости от того, какая это война — Первая или Вторая мировые, — это наша история, и это украинские моряки, отдавшие свои жизни во имя родины», — подчеркнул И.Ткачук.

Сейчас портовики поставили задачу создать единый музей Морского флота, объединив все филиалы с «морскими экспозициями», а также экспонаты из хранилищ. Работы начнутся в следующем году.