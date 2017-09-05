Вопросы безопасности политиков, журналистов и общественников обсудили в Одессе

15:51 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Круглый стол «Политика и безопасность в Одесской области» собрал сегодня, 12 октября, представителей разных политических сил в ИА «Контекст-Причерноморье».

Модератор заседания, президент центра социальных и этнических исследований «Лад» Геннадий Чижов отметил, что, согласно статистике, Одесская область занимает 2 место в стране по количеству нападений на политиков и журналистов.

По его мнению, тема безопасности общественных активистов, журналистов и политиков в связи с их профессиональной деятельностью, а также и их адвокатов, стала очень актуальной, поскольку за последние 2 года количество нападений значительно увеличилось. Депутаты местных советов также не являются исключением. В частности, одним из поводов собрать пресс-конференцию в ИА «Контекст-Причерноморье» послужили недавние агрессивные действия против депутата Одесского областного совета Алексея Кобыльникова, который в силу политических убеждений 27 июня написал заявление о выходе из фракции «Видродження».

«На данный момент я — беспартийный и не буду вступать ни в какую политическую структуру. Но с момента сложений полномочий в «Видродженни» у меня прокололи колёса в личном авто, подожгли лифт многоэтажки в Черноморске, где я живу, облили мою входную дверь и весь лестничный пролёт бычьей кровью, а плакаты с надписью «Делайте добро. Ваш депутат Алексей Кобыльников», вывешенные возле 500 деревьев, которые мы высадили вместе с жителями города, изрезали и уничтожили. На мой мобильный поступают звонки, где люди представляются, номер определяется, а затем следуют угрозы моей жизни с нецензурной бранью», — заявил депутат, который до нынешнего избрания в облсовет уже четырежды избирался в Черноморский городской совет. Он также заявил, что, если с ним что-то произойдёт, вина за это ляжет на бывших однопартийцев.

Как отметил Г. Чижов, депутат Кобыльников не побоялся обратиться в правоохранительные и органы прокуратуры, а вот избитая недавно депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова отказалась писать заявления в связи с теми же угрозами.

Об угрозах — телефонных и не только — с требованием прекратить правозащитную деятельность рассказал и общественный активист Михаил Кузаконь.

А заместитель председателя областной организации партии «Батькивщина» Сергей Веселов заявил, что недавнее дерзкое нападение на главу их политической силы, первого заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского совершенно вовсе не в связи с коммерческой деятельностью пострадавшего.

«Заняв пост первого зампредседателя облсовета, Олег Владимирович перестал заниматься предпринимательством. Он не позволил расхитить 6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в Раздельнянском, а также Килийском и Подольском районах. Он пресёк новый вид рейдерства, когда земли за бесценок переписываются на фирмы-однодневки, с целью дальнейшего захвата в частные владения через подставных лиц», — заявил С. Веселов.

При этом все участники пресс-конференции, заявляя о фактах нападений и угроз, единодушно подчёркивали и отсутствие реакции правоохранительных органов и прокуратуры. В связи с этим было решено направить обращение к Президенту Украины, Генеральному прокурору, в Верховную Раду и губернатору Максиму Степанову с требованием рассмотреть деятельность правоохранительных органов и содействовать пресечению фактов нападений на всех, кто так или иначе занимается политической, правозащитной или антикоррупционной деятельностью.