500-летие Реформации продолжат отмечать в Одессе осенью и зимой

16:35 / 11.10.2017

ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд мероприятий, посвященных 500-летию Реформации, запланирован в Одессе осенью 2017 — зимой 2018 годов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по информации Департамента, 27-29 октября в рамках юбилейной даты в Одесской областной филармонии пройдёт фестиваль «Odessa Music Fest». Музыканты из Японии, Нидерландов, Италии и Украины познакомят слушателей с современным звучанием органа в разных вариантах — от классики до джаза — в сопровождении вокала и других музыкальных инструментов.

31 октября в 18:00 в Одесском национальном театре оперы и балета состоится торжественный концерт, посвященный 500-летию Реформации. В программе: выступления актеров, музыкантов, хора, состоящего из 200 участников.

Также во время театрализованного шоу зрители окунутся в историю протестантизма и увидят в красочном представлении, как проходило развитие Реформации в Украине и мире.

Ранее, в рамках празднования 500-летия Реформации, в городе были проведены Рождественский ход и Рождественский вертеп в Горсаду, пасхальная реконструкция на Дерибасовской. Для молодежи были организованы квесты, акция «Чистое сердце – чистый город», спортивные соревнования.

В рамках недели протестантизма состоялись концерты в Кирхе, Одесской областной филармонии и парке Шевченко. Ко Дню семьи прошел ход в поддержку традиционных семейных ценностей, детская неделя с лекциями, играми и развлечениями.

Кроме того, проводились социальные акции в поддержку переселенцев, бездомных, малообеспеченных семей и др.