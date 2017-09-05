Одесса > Новости > Общество Жители Балты на праздновании Дня города установили национальный рекорд по длине праздничного стола 11:56 / 09.10.2017 ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители Балты на праздновании 491-й годовщины города установили новый национальный рекорд по длине праздничного стола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе Одесского областного совета. По информации пресс-службы, во время празднования 491-летия со дня основания города Балта горожане установили новый национальный рекорд Украины, накрыв самый длинный праздничный стол с блюдами подольской кухни. Длина стола составила 140 м 80 см. Достижение зафиксировали присутствовали во время установления рекорда представители Национального реестра рекордов Украины, которые вручили сертификат реестра рекордов городскому голове г. Балта Сергею Мазуру. На торжественном мероприятии также присутствовал председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, отметивший: «Я поражен щедростью и радушием жителей Балты. Они являются достойным образцом настоящих представителей Одесской области, которые с одинаковым вдохновением работают и сидят за праздничным столом». версия для печати