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«Население Одессы продолжает сокращаться, но город сохраняет статус миллионника», — ГУ статитстики
12:41 / 04.10.2017
ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики в Одесской области, численность населения Одессы продолжает сокращаться, тем не менее число жителей превышает 1 миллион человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в ГУ статистики.
Так, по оценке областного управления статистики на начало августа, численность населения в городе составила 1 млн. 10 тыс. 360 человек. В течение января-июля численность населения города уменьшилась на 423 человека. Естественное сокращение составило 2 тыс. 318 человек.
Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 70 родившихся.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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