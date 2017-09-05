«Население Одессы продолжает сокращаться, но город сохраняет статус миллионника», — ГУ статитстики

12:41 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики в Одесской области, численность населения Одессы продолжает сокращаться, тем не менее число жителей превышает 1 миллион человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в ГУ статистики.

Так, по оценке областного управления статистики на начало августа, численность населения в городе составила 1 млн. 10 тыс. 360 человек. В течение января-июля численность населения города уменьшилась на 423 человека. Естественное сокращение составило 2 тыс. 318 человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 70 родившихся.