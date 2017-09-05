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День защитника Украины отметят в Одессе 14 октября
11:06 / 04.10.2017
ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд мероприятий состоится в Одессе по случаю Дня защитника Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в Одессе запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Украины.
7 октября с 12:00 до 19:00 на Соборной площади около памятника М. Воронцову пройдет VII Одесский городской фестиваль «Покрова».
14 октября в 10:00 состоится торжественное возложение венков и цветов к памятнику Т. Г. Шевченко.
В 11:00 также у памятника Т.Г. Шевченко пройдет церемония принятия Торжественной клятвы лицеистами Военно-морского лицея.
С 11:30 до 12:30 у мемориала воинам Одессы и области, которые погибли в зоне АТО (сквер Героев Небесной Сотни), состоится молебен по погибшим защитникам Украины.
В 12:00 у памятника Т.Г. Шевченко пройдет церемония принятия Присяги работника полиции курсантами-первокурсниками Одесского государственного университета внутренних дел.
В связи с проведением мероприятий с 8:30 до 12:30 будет временно ограничено движение транспорта по улице Маразлиевской на участке от дома №24 до дома №36 и переулку Сабанскому.
Также в этот день в храмах и монастырях Одессы пройдут панихиды по погибшим и молебны за защитников Украины. В учебных заведениях Одессы пройдут торжественные линейки, уроки мужества, воспитательные часы, беседы о героическом прошлом украинского народа, круглые столы. Кроме того, в программе празднования — концерты, благотворительные акции и марафоны.
СПРАВКА: День защитника Украины учрежден 14 октября 2014 года указом Президента Украины с целью чествования ветеранов войны и военной службы, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, сохранения и развития национальных военных традиций, содействия патриотическому воспитанию молодежи.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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