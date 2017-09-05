ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




День защитника Украины отметят в Одессе 14 октября
11:06 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд мероприятий состоится в Одессе по случаю Дня защитника Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в Одессе запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Украины.

7 октября с 12:00 до 19:00 на Соборной площади около памятника М. Воронцову пройдет VII Одесский городской фестиваль «Покрова».

14 октября в 10:00 состоится торжественное возложение венков и цветов к памятнику Т. Г. Шевченко.

В 11:00 также у памятника Т.Г. Шевченко пройдет церемония принятия Торжественной клятвы лицеистами Военно-морского лицея.

С 11:30 до 12:30 у мемориала воинам Одессы и области, которые погибли в зоне АТО (сквер Героев Небесной Сотни), состоится молебен по погибшим защитникам Украины.

В 12:00 у памятника Т.Г. Шевченко пройдет церемония принятия Присяги работника полиции курсантами-первокурсниками Одесского государственного университета внутренних дел.

В связи с проведением мероприятий с 8:30 до 12:30 будет временно ограничено движение транспорта по улице Маразлиевской на участке от дома №24 до дома №36 и переулку Сабанскому.

Также в этот день в храмах и монастырях Одессы пройдут панихиды по погибшим и молебны за защитников Украины. В учебных заведениях Одессы пройдут торжественные линейки, уроки мужества, воспитательные часы, беседы о героическом прошлом украинского народа, круглые столы. Кроме того, в программе празднования — концерты, благотворительные акции и марафоны.

СПРАВКА: День защитника Украины учрежден 14 октября 2014 года указом Президента Украины с целью чествования ветеранов войны и военной службы, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, сохранения и развития национальных военных традиций, содействия патриотическому воспитанию молодежи.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
14:37 04.10.2017
Началось заседание исполкома Одесского горсовета
13:50 04.10.2017
Объём работ по строительству жилых зданий в городе за 8 месяцев превысил 1,7 миллиарда гривен
13:41 04.10.2017
Услугами пассажирского транспорта Одессы за 8 месяцев воспользовались 182 миллиона пассажиров
13:03 04.10.2017
Оплата населением Одессы коммунальных услуг за 7 месяцев составила 106,8% от начислений
12:41 04.10.2017
«Население Одессы продолжает сокращаться, но город сохраняет статус миллионника», — ГУ статитстики


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.237